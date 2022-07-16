МО Украины анонсировало скорый ракетный удар по Крыму из РСЗО HIMARS

Сотрудник ГУР при Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил о намерениях ВСУ нанести ракетный удар по Крыму.

Официальный представитель Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины Вадим Скибицкий сообщает, что в скором времени ВСУ должны нанести серию ракетных ударов по Крыму, применив американскую РСЗО HIMARS.

По словам Скибицкого, атака ВСУ по Крыму из "Химарсов" станет реалистичной в тот момент, когда США поставят Украине снаряды для данных РСЗО с дальнобойностью в 300 километров от места пуска. Вадим Скибицкий подчёркивает, что Вашингтон и Киев уже обсуждают сделку по поставке данных снарядов.