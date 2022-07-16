Пилота-курсанта, который посадил самолет на шоссе Миссури, обвиняют в нетрезвом вождении

Пилота-курсанта, посадившего самолет на шоссе Миссури, арестовали по обвинению в вождении в нетрезвом состоянии.

Дорожный патруль штата сообщил, что пилот посадил одномоторный Piper Cherokee на автостраду из-за того, что у него закончилось топливо. При этом он врезался в ограждение.

Пилотом оказался 35-летний Джон Т. Сисинг. Его госпитализировали из-за легкого ранения, а позднее отправили в тюрьму.

Федеральное управление гражданской авиации сообщает, что Сисинг был на борту самолета один.

Есть информация о том, что у Сиссинга был сертификат пилота-студента. Он вылетел из Канзас-Сити во Флориду, а на обратном пути сделал несколько остановок.

Бывший летный инструктор Дик Эйзерер рассказал филиалу NBC KSHB, что такой перелет был слишком долгим для курсанта и требовал одобрения руководства.

Водитель грузовика Кристал Липхэм говорит, что была шокирована, когда самолет пролетел над ней и стал заходить на посадку.

Женщина заблокировала движение и подошла к кабине самолета. Она говорит, что почувствовала внутри сильный запах алкоголя.