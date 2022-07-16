В Тульской области в результате схода 12 вагонов погиб один человек

В Тульской области при попытке украсть металл из движущихся вагонов погиб мужчина.

16 июля пресс-служба «Российских железных дорог» сообщила об сходе двенадцати вагонов с рельс в Тульской области, предположительно, из-за попытки мужчины украсть металл из движущихся вагонов, который в результате несостоявшегося хищения погиб.

Помимо этого официальные представители Московской железной дороги сообщили пассажирам РЖД, что движение некоторых поездов задерживается из-за произошедшего в Тульской области ЧП.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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