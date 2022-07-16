Украинские спецслужбы задержали экс-главу СБУ в Крыму

Диетолог Лаура Макдермот назвала неожиданные эффекты употребления грейпфрутового сока

Грейпфруктовый сок прекрасно освежает, подходит для приготовления коктейлей. Но на этом его преимущества не заканчиваются, ведь такой напиток оказывает положительное влияние на здоровье. Но есть и некоторые нюансы.

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