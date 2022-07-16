Украинские спецслужбы задержали экс-главу СБУ в Крыму
СБУ и ГБР схватили подозреваемого в госизмене бывшего начальника СБУ Олега Кулинича в Крыму.
В субботу, 16 июля 2022 года, ряд украинских СМИ сообщили о задержании сотрудниками СБУ совместно с ГБР бывшего начальника Главного управления службы безопасности Крыма Олега Кулинича.
Отмечается, что Кулинич разыскивался украинскими спецслужбами из-за подозрения в государственной измене, так как бывший СБУшник, по мнению украинской стороны, сотрудничал с Россией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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