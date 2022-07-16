Украинские спецслужбы задержали экс-главу СБУ в Крыму

СБУ и ГБР схватили подозреваемого в госизмене бывшего начальника СБУ Олега Кулинича в Крыму.

В субботу, 16 июля 2022 года, ряд украинских СМИ сообщили о задержании сотрудниками СБУ совместно с ГБР бывшего начальника Главного управления службы безопасности Крыма Олега Кулинича.

Отмечается, что Кулинич разыскивался украинскими спецслужбами из-за подозрения в государственной измене, так как бывший СБУшник, по мнению украинской стороны, сотрудничал с Россией.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 