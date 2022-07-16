В Германии спрогнозировали возможность краха газового рынка ЕС

Немецкий эксперт Михаэль Хютер назвал возможный сценарий краха газового рынка Европейского союза.

16 июля директор Института экономики Германии Михаэль Хютер в интервью одному из немецких таблоидов сообщил, что эгоизм лидеров стран-участниц Евросоюза приведёт к краху газового рынка в ЕС.

Хютер поясняет, что нельзя допускать ситуации, когда страны-члены Европейского союза перекроют поставки при нехватке ископаемого топлива, так как это приведёт к катастрофе для частного бизнеса и обычных жителей Евросоюза.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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