В Германии спрогнозировали возможность краха газового рынка ЕС
Немецкий эксперт Михаэль Хютер назвал возможный сценарий краха газового рынка Европейского союза.
16 июля директор Института экономики Германии Михаэль Хютер в интервью одному из немецких таблоидов сообщил, что эгоизм лидеров стран-участниц Евросоюза приведёт к краху газового рынка в ЕС.
Хютер поясняет, что нельзя допускать ситуации, когда страны-члены Европейского союза перекроют поставки при нехватке ископаемого топлива, так как это приведёт к катастрофе для частного бизнеса и обычных жителей Евросоюза.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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