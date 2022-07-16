Диетолог Лаура Макдермот назвала неожиданные эффекты употребления грейпфрутового сока
Грейпфруктовый сок прекрасно освежает, подходит для приготовления коктейлей. Но на этом его преимущества не заканчиваются, ведь такой напиток оказывает положительное влияние на здоровье. Но есть и некоторые нюансы.
Лаура Макдермот, диетолог группы RET говорит, что грейпфрутовый сок содержит множество питательных веществ.
В нем есть вещества с антиоксидантным действием, которые защищают клетки от повреждений, а организм – от болезней.
Но сок грейпфрута вступает в реакцию более чем с 85 лекарствами и может блокировать действие некоторых из них. Это происходит за счет ухудшения всасывания компонентов лекарств.
Любой фруктовый сок может повысить уровень сахара в крови, и грейпрутовый – не исключение. Для людей с диабетом это недостаток, а для тех, у кого хронический низкий уровень глюкозы – достоинство.
Грейпфрутовый сок укрепляет иммунитет, поскольку содержит витамин А и С. Они эффективно борются с воспалениями и инфекциями.
В соке содержатся медь, железо и цинк. Эти минералы улучшают состояние кожи и повышают способность организма сопротивляться болезням.
Все вышеперечисленное касается натуральных, а не восстановленных соков. Преимущества напитка лучше всего проявляются в сочетании со здоровым питанием.
Опубликовано: Светлана Репина
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