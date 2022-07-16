Знаменитого гонщика NASCAR Бобби Иста зарезали на автозаправке в Калифорнии

В результате жестокого нападения на автозаправочной станции в Калифорнии погиб звезда NASCAR Бобби Ист. Предполагаемого убийцу застрелила полиция.

37-летний Ист, трехкратный чемпион USAC, заправлял свой автомобиль, когда на него напал злоумышленник с ножом.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили его с серьезным ножевым ранением в грудь. Гонщика доставили в больницу, где он умер от полученных ран.

Подозреваемым оказался 27-летний Трент Уильям Миллсэл. Он скрылся с места происшествия до прибытия полиции.

Полицейские нашли его только через два дня в многоквартирном доме в городе Анахайм. На место выехал спецназ.

При попытке ареста подозреваемого произошла перестрелка, в результате которой он погиб. Офицер полиции получил огнестрельное ранение.

Мотив убийства не сообщается. Неизвестно также, был ли подозреваемый знаком со своей жертвой.

В полиции говорят, что на момент убийства уже был выдан ордер на арест Миллсэла.