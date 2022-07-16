Знаменитого гонщика NASCAR Бобби Иста зарезали на автозаправке в Калифорнии
В результате жестокого нападения на автозаправочной станции в Калифорнии погиб звезда NASCAR Бобби Ист. Предполагаемого убийцу застрелила полиция.
37-летний Ист, трехкратный чемпион USAC, заправлял свой автомобиль, когда на него напал злоумышленник с ножом.
Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили его с серьезным ножевым ранением в грудь. Гонщика доставили в больницу, где он умер от полученных ран.
Подозреваемым оказался 27-летний Трент Уильям Миллсэл. Он скрылся с места происшествия до прибытия полиции.
Полицейские нашли его только через два дня в многоквартирном доме в городе Анахайм. На место выехал спецназ.
При попытке ареста подозреваемого произошла перестрелка, в результате которой он погиб. Офицер полиции получил огнестрельное ранение.
Мотив убийства не сообщается. Неизвестно также, был ли подозреваемый знаком со своей жертвой.
В полиции говорят, что на момент убийства уже был выдан ордер на арест Миллсэла.
Опубликовано: Светлана Репина
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