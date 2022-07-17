Власти саудовской Аравии и Джо Байден по-разному прокомментировали итоги его визита

После встречи с руководством Саудовской Аравии президент США Джо Байден заявил, что в этой стране понимают срочную потребность в увеличении поставок нефти и могут предпринять соответствующие шаги в ближайшие недели.

Но официальные лица Саудовской Аравии дали несколько иные комментарии. Они сказали, что все решения по добыче нефти принимаются в рамках ОПЕК+. Следующее заседание организации запланировано на 3 августа.

Министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан отметил, что Саудовская Аравия прислушивается к друзьям и партнерам со всего мира.

При этом он подчеркнул, что ОПЕК+ следит за ситуаций на рынке и будет поставлять энергоносители по мере необходимости.

В состав ОПЕК+ входит Россия, чьи нефтяные доходы США пытались снизить из-за ситуации на Украине.

В интервью Bloomberg министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр отметил, что речь не идет о заключении какого-либо соглашения с США.

В июне ОПЕК+ уже предпринял шаги для ускорения роста производства из-за призывов стран-потребителей, включая США. Но аналитики считают, что увеличение будет скромным.

Страны Персидского залива, добывающие нефть, стремятся сохранить свободные мощности в связи с перебоями поставок из-за беспорядков в Ливии и санкций против России.