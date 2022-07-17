Власти саудовской Аравии и Джо Байден по-разному прокомментировали итоги его визита
После встречи с руководством Саудовской Аравии президент США Джо Байден заявил, что в этой стране понимают срочную потребность в увеличении поставок нефти и могут предпринять соответствующие шаги в ближайшие недели.
Но официальные лица Саудовской Аравии дали несколько иные комментарии. Они сказали, что все решения по добыче нефти принимаются в рамках ОПЕК+. Следующее заседание организации запланировано на 3 августа.
Министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан отметил, что Саудовская Аравия прислушивается к друзьям и партнерам со всего мира.
При этом он подчеркнул, что ОПЕК+ следит за ситуаций на рынке и будет поставлять энергоносители по мере необходимости.
В состав ОПЕК+ входит Россия, чьи нефтяные доходы США пытались снизить из-за ситуации на Украине.
В интервью Bloomberg министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр отметил, что речь не идет о заключении какого-либо соглашения с США.
В июне ОПЕК+ уже предпринял шаги для ускорения роста производства из-за призывов стран-потребителей, включая США. Но аналитики считают, что увеличение будет скромным.
Страны Персидского залива, добывающие нефть, стремятся сохранить свободные мощности в связи с перебоями поставок из-за беспорядков в Ливии и санкций против России.
Опубликовано: Светлана Репина
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Власти саудовской Аравии и Джо Байден по-разному прокомментировали итоги его визита
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