В Южной Корее прошел гей-парад, за ним наблюдали тысячи противников гомосексуализма

17 июля в столице Южной Кореи Сеуле прошел первый гей-парад за три года. Тысячи участников прошли маршем под усиленной охраной полиции.

На близлежащих улицах собрались тысячи противников геев. Их поддерживает местная церковь, а сама страна считается глубоко консервативной.

Параду не помешали ни моросящий дождь, ни протестующие христиане, которые шли по ближайшим улицам.

Противники однополой любви несли плакаты, скандировали лозунги, выкрикивали в микрофон молитвы, умоляя Бога спасти Южную Корею.

Мэр Сеула О Се Хун подвергся критике протестующих за нежелание запретить гей-парад. Полицейские наблюдали за демонстрантами с обеих сторон, чтобы не допустить столкновений.

Организаторы гей-парада потребовали, чтобы фотожурналисты фотографировали участников с «максимально возможного» расстояния и получали согласие каждого человека, лица которого можно идентифицировать на фотографиях.

Это мера безопасности, поскольку подобные изображения широко распространяются в интернете.

Посол Великобритании в Южной Корее Колин Крукс вызвал аплодисменты, произнеся речь на корейском языке, заявив, что «дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности нет места в 21 веке».