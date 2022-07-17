В Южной Корее прошел гей-парад, за ним наблюдали тысячи противников гомосексуализма
17 июля в столице Южной Кореи Сеуле прошел первый гей-парад за три года. Тысячи участников прошли маршем под усиленной охраной полиции.
На близлежащих улицах собрались тысячи противников геев. Их поддерживает местная церковь, а сама страна считается глубоко консервативной.
Параду не помешали ни моросящий дождь, ни протестующие христиане, которые шли по ближайшим улицам.
Противники однополой любви несли плакаты, скандировали лозунги, выкрикивали в микрофон молитвы, умоляя Бога спасти Южную Корею.
Мэр Сеула О Се Хун подвергся критике протестующих за нежелание запретить гей-парад. Полицейские наблюдали за демонстрантами с обеих сторон, чтобы не допустить столкновений.
Организаторы гей-парада потребовали, чтобы фотожурналисты фотографировали участников с «максимально возможного» расстояния и получали согласие каждого человека, лица которого можно идентифицировать на фотографиях.
Это мера безопасности, поскольку подобные изображения широко распространяются в интернете.
Посол Великобритании в Южной Корее Колин Крукс вызвал аплодисменты, произнеся речь на корейском языке, заявив, что «дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности нет места в 21 веке».
Опубликовано: Светлана Репина
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