Фермеры объяснили, что делать, если на редисе не завязываются плоды

Редис – полезный и вкусный овощ, который сравнительно несложно вырастить. Но бывает так, что на растении никак не завязываются плоды.

Очень важно подбирать для высадки качественные семена, иначе хорошего урожая можно и не дождаться. Лучше всего брать редис непрерывного выращивания.

Отсутствие плодов часто встречается в чрезмерно густых посадках. Семечки нужно высаживать на расстоянии как минимум в 3 см. Если всходы получили густыми, их нужно проредить.

Весной редис сажают в хорошо освещенном месте. А при летней посадке лучше выбирать затененную часть участка или создавать тень искусственно.

Если редис не поливать несколько дней в теплую погоду, начинается процесс стрелкования, а плоды грубеют. В жару можно поливать растения и два раза в день. 

Вредители вроде гусениц и крестоцветной блошки сильно вредят редису, замедляют его рост и заставляют уходить в цвет.

Инсектициды в этот период нельзя, но с вредителями можно бороться при помощи чесночного настоя, молотого красного перца, сухой горчицы или золы. 

Редис, который посадили в конце лета или начале осени дает хороший урожай, если выбирать скороспелые сорта.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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