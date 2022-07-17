Агрономы рассказали, как правильно удалять пасынки и листья у томатов

Для хорошего созревания помидорам нужен солнечный свет. Лишние листья и ботва создают ненужную тень, поэтому их время от времени нужно убирать.

У высокорослых сортов томатов обязательно нужно удалять лишние пасынки. Делается это острыми ножницами или секатором.

Формировать кусты лучше в один или два стебля. Чтобы определить, какие листья необходимо удалить, следует внимательно осмотреть растение.

Нижние желтые листья, отжившие свое, можно безболезненно удалить. Листья, которые касаются грунта, тоже лучше убрать, поскольку они могут стать источником инфекции.

Удаляются также листья с различными пятнами. Пасынки следует выламывать, когда они еще молодые.

Удалять листья следует снизу. Возле завязи этого не делают, поскольку листья питают будущий плод. То же касается зелени под кистями, еще не сформировавшимися до конца.

Чтобы томаты не трескались, пасынки и листья удаляют у сухи растений, а поливают их только на следующий день.

Это позволяет сбалансировать состояние корней и наземной части, избежать повреждения кустов и потери урожая.