Наследный принц Саудовской Аравии предупредил США из-за навязывания своих ценностей
Саудовский принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд предупредил США о последствиях навязывания миру своих ценностей.
17 июля наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в пресс-релизе выссказал своё предположение о перспективах, которые ждут США из-за проводимой американским правительством политики.
Саудовский принц считает, что если Соединённые Штаты продолжат навязывать другим странам свои ценности, то рядом с ними останется только Североатлантический альянс, поэтому призывает Байдена научиться принимать особенности других народов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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