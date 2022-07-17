Наследный принц Саудовской Аравии предупредил США из-за навязывания своих ценностей

Саудовский принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд предупредил США о последствиях навязывания миру своих ценностей.

17 июля наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в пресс-релизе выссказал своё предположение о перспективах, которые ждут США из-за проводимой американским правительством политики.

Саудовский принц считает, что если Соединённые Штаты продолжат навязывать другим странам свои ценности, то рядом с ними останется только Североатлантический альянс, поэтому призывает Байдена научиться принимать особенности других народов.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 