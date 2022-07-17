Огородники объяснили, как мульчировать грядки с картофелем
Мульчировать грядки нужно и до, и после посадки картофеля. Благодаря такому подходу, грунт прогревается быстрее, влага хорошо сохраняется в почве, а сорняки практически не растут.
Перед укладкой мульчи с участка следует убрать опавшие листья и прочий мусор, провести тщательную прополку, разложить луковую шелуху для борьбы с вредителями.
Не лишним будет внести удобрения, например, древесную золу, карбамид или перегной.
Первая мульча укладывается на грядки в марте, в сухую и солнечную погоду. За пару недель до посадки картофеля землю вместе с мульчей можно перекопать. Это улучшит ее состав, структуру и плодородность.
Можно обойтись и без перекапывания, а для ускоренного прогрева почвы накрыть ее спанбондом или другим материалом.
После того, как посаженный картофель вырастет до 10-15 см, снова укладывается мульча. Толщина слоя должна составлять 10-15 см.
В качестве мульчи можно использовать солому или сено. Подойдет также скошенная трава, но только без семян.
Поливать картофель следует по мере необходимости, с учетом того, что мульча удерживает в грунте влагу. Прополка и рыхление в этом случае не требуются.
Опубликовано: Светлана Репина
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