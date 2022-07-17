Тони Блэр: эпоха доминирования Западного мира подошла к концу
Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил, что в мире наступило время глобальных геополитических изменений.
Бывший премьер-министр Соединённого Королевства Великобритании Тони Блэр во время чтения лекции, которую организовал Фонд Дитчли, высказал своё мнение о том, что мир становится многополярным.
Блэр уверен, что эпоха доминирования западных стран подошла к концу, теперь впервые в современной истории Восток станет равным Западу, а спровоцирует эти изменения, по мнению политика, Китай, которого так боится США.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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