Тони Блэр: эпоха доминирования Западного мира подошла к концу

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил, что в мире наступило время глобальных геополитических изменений.

Бывший премьер-министр Соединённого Королевства Великобритании Тони Блэр во время чтения лекции, которую организовал Фонд Дитчли, высказал своё мнение о том, что мир становится многополярным.

Блэр уверен, что эпоха доминирования западных стран подошла к концу, теперь впервые в современной истории Восток станет равным Западу, а спровоцирует эти изменения, по мнению политика, Китай, которого так боится США.