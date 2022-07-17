Огородники назвали натуральную подкормку с кальцием для томатов
Большие и красивые помидоры вполне реально вырастить на своем участке. Но для этого они должны получать необходимое питание, в том числе кальций.
Для томатов этот элемент важен на каждом этапе созревания. Его нехватка негативно влияет на растение и препятствует получению хорошего урожая.
Кроме того, при дефиците кальция помидоры часто поражают различные заболевания, в первую очередь – вершинная гниль.
Подкармливать томаты кальцием нужно на этапе созревания плодов, чтобы они становились сладкими и росли крупными.
Важно помнить, что при большом количестве азота растение не усваивает кальций, поэтому подкормки нужно подбирать аккуратно.
Высоким содержанием кальция отличается яичная скорлупа. Для подкормки томатов скорлупу нужно раскрошить, сложить в банку и залить уксусом 9% и водой.
В этом случае кальций высвобождается, и растения легко усваивают его. Если просто насыпать скорлупы под кусты, такого эффекта не будет.
Состав настаивается 5-7 дней, разбавляется водой и наносится на кусты помидоров методом опрыскивания.
Опубликовано: Светлана Репина
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