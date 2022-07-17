ERT: в Греции разбился самолёт «Антонов» украинской компании

Грузовой самолёт украинской компании Antonov Airlines потерпел крушение к западу от города Кавала в Греции.

Греческая корпорация телерадиовещания ERT сообщила о том, что грузовой самолёт, который принадлежит украинской компании Antonov Airlines, с 8 членами экипажа на борту потерпел крушение на территории Греции.

Представители телевиденья утверждают, что упавший самолёт совершал рейс по маршруту Сербия - Иордания, но пролетая над Балканским полуостровом пилот сообщил диспетчеру о поломке двигателя, после чего воздушное судно разбилось в районе греческого города Кавала.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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