Фермеры рассказали, как яйца помогают выращивать крупную и крепкую капусту без вредителей
Капуста нуждается в постоянном уходе, иначе она не дает хорошего урожая. Один из важнейших этапов выращивания – это внесение подкормок.
Многие огородники стараются избегать использования химических удобрений, чтобы получить экологический чистый продукт.
Но и без подкормок капусту оставлять нельзя. Насытить ее необходимыми питательными веществами поможет простой и доступный всем состав.
Речь идет об обычной яичной скорлупе, которая найдется в каждом доме. Нет никакой разницы, будет ли она белой или цветной, главное – мелкий помол.
В порошке, полученном из яичной скорлупы, очень высокое содержание кальция. Этот элемент нужен капусте для формирования крепких и крупных кочанов.
Скорлупа не только подкармливает растение, но и делает почву более рыхлой, улучшает ее структуру. Воздух лучше проникает корням.
Крупно поломанная скорлупа помогает бороться с вредителями. Она ранит слизней, и они уходят с такого участка.
Особенно опасны для капусты различные бабочки. Но они боятся белого цвета, который придает почве скорлупа.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга
Арестович: ВСУ не имеют технической возможности ударить по Крымскому мосту
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Агрономы ТОП-5 бесплатных натуральных удобрений для огорода
Посольство США в Киеве просит американцев немедленно уехать из страны