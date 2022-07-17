Фермеры рассказали, как яйца помогают выращивать крупную и крепкую капусту без вредителей

Капуста нуждается в постоянном уходе, иначе она не дает хорошего урожая. Один из важнейших этапов выращивания – это внесение подкормок.

Многие огородники стараются избегать использования химических удобрений, чтобы получить экологический чистый продукт.

Но и без подкормок капусту оставлять нельзя. Насытить ее необходимыми питательными веществами поможет простой и доступный всем состав.

Речь идет об обычной яичной скорлупе, которая найдется в каждом доме. Нет никакой разницы, будет ли она белой или цветной, главное – мелкий помол.

В порошке, полученном из яичной скорлупы, очень высокое содержание кальция. Этот элемент нужен капусте для формирования крепких и крупных кочанов. 

Скорлупа не только подкармливает растение, но и делает почву более рыхлой, улучшает ее структуру. Воздух лучше проникает корням.

Крупно поломанная скорлупа помогает бороться с вредителями. Она ранит слизней, и они уходят с такого участка.

Особенно опасны для капусты различные бабочки. Но они боятся белого цвета, который придает почве скорлупа.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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