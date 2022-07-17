Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции

Принадлежащий украинской авиакомпании самолёт Ан-12 потерпел крушение на территории Греции.

17 июля грузовой самолёт Украины "Антонов", который выполнял коммерческий рейс из Сербии в Иорданию, потерпел крушение в Греции. Небесное судно загорелось ещё будучи в воздухе, ввиду чего пилот заблаговременно подал сигнал бедствия, однако самолёт с 8 людьми на борту разбился.

По данным российского информационного агентства "РИА Новости", украинский самолёт Ан-12, являющийся грузовым судном, перевозил западные боеприпасы в Киев.