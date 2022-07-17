Агрономы ТОП-5 бесплатных натуральных удобрений для огорода
Для получения хорошего урожая совершенно необязательно тратить деньги на покупку удобрений и вносить в почву химические вещества. Есть не менее эффективные натуральные подкормки, причем бесплатные.
Яичная скорлупа может выполнять сразу несколько функций в огороде. Она помогает бороться со слизнями, раскисляет почву, разрыхляет ее.
Скорлупа может быть отличной подкормкой. Из нее растения получают кальций, необходимый для формирования хорошего урожая.
Старый высохший хлеб тоже пригодится в хозяйстве. Им подкармливают растения в период их активного роста, цветения и созревания плодов. Секрет этого удобрения – в содержании дрожжей.
Картофельный отвар содержит калий, им можно поливать рассаду. Только предварительно его нужно остудить.
Картофельные очистки содержат крахмал. Его хорошо усваивают кусты, и ягоды на них становятся крупнее и слаще.
Кофейная гуща может служить разрыхлителем почвы. Настой чайной заварки содержит цинк, марганец и калий, полезные для растений.
Растительные остатки вроде ботвы корнеплодов или сорняков прекрасно подходят для приготовления зеленого удобрения, богатого азотом.
Опубликовано: Светлана Репина
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Агрономы ТОП-5 бесплатных натуральных удобрений для огорода
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