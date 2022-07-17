Фермеры раскрыли секреты выращивания хорошего урожая цветной капусты
Цветная капуста – это источник клетчатки и витаминов, диетическое и полезное блюдо. Но вырастить ее не так-то просто, нужно знать некоторые правила агротехники.
Семена цветной капусты сажают в начале июня, но можно сделать это и позже. Семена предварительно нужно обработать хлоргексидином или просто горячей водой.
Сажают капусту на небольшую глубину и не слишком часто, поскольку у нехорошая всхожесть. Растение лучше всего развивается на тяжелых нейтральных почвах.
При высадке рассады в лунку необходимо внести перегной и золу или доломитовую муку. По мере роста растения окучивают и дополнительно удобряют перегноем.
Во время наращивания розетки капусте нужен азот. В кочанах не скапливаются нитраты, поэтому можно использовать химические составы.
Подкормки проводятся раз в 10 дней, чередуя прикорневой способ внесения и обработку по листу. Чаще всего используются аммиачная селитра, мочевина, настой птичьего помета.
С началом формирования кочанов подкормки с азотом прекращают. В этом период актуальны микроэлементы, содержащиеся в комплексных препаратах.
Чтобы кочаны не желтели на солнце, их слегка притеняют. Созревшие кочаны следует срезать сразу.
Опубликовано: Светлана Репина
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