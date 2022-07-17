Украинский генерал раскрыл «ультиматум Путина» Киеву
Бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал какой ультиматум якобы выдвинул Путин.
Экс-начальник службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в своём пресс-релизе заявил об ультиматуме, который будто бы поставил перед киевским режимом президент России Владимир Путин.
Маломуж утверждает, что Путин предложил украинскому правительству два вариант: либо ВС РФ начинают активное наступление на оккупированную Украиной территорию ДНР, либо «давление» на прибрежные украинские регионы увеличится.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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