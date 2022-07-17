Огородники рассказали, как ухаживать за крыжовником летом

Ягоды крыжовника будут крупными, вкусными и сочными, если правильно ухаживать за кустами. Для этого необходимо соблюдать несколько правил.

Кусты крыжовника долго растут на одном месте, поэтому почва истощается. Из-за этого растение плохо плодоносит, болеет, подвергается атакам вредителей.

Решить эту проблему помогают подкормки. Летом для растения важны фосфор и калий, оба они влияют на качество и количество урожая.

Подкормить крыжовник можно раствором древесной золы. В ней содержатся многие полезные вещества и микроэлементы. Подкормка актуальна во время созревания ягод.

Для приготовления раствора в 10 л воды нужно развести 3 л золы, добавить еще 10 л воды и полить крыжовник. Такое удобрение можно сочетать с внесением компоста или перепревшего навоза.

Коровяк разводится в соотношении 1:10 и настаивается 3 дня. Затем концентрат разводится в 10 л воды, им поливают кусты под корень.

Раствор куриного помета требует другого соотношения: 1:15. Его настаивают 7-10 дней, разводят водой и поливают растение.

Крыжовнику необходимо обеспечить регулярный полив без пересушивания и чрезмерного увлажнения почвы.