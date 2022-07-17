Огородники рассказали, как ухаживать за крыжовником летом
Ягоды крыжовника будут крупными, вкусными и сочными, если правильно ухаживать за кустами. Для этого необходимо соблюдать несколько правил.
Кусты крыжовника долго растут на одном месте, поэтому почва истощается. Из-за этого растение плохо плодоносит, болеет, подвергается атакам вредителей.
Решить эту проблему помогают подкормки. Летом для растения важны фосфор и калий, оба они влияют на качество и количество урожая.
Подкормить крыжовник можно раствором древесной золы. В ней содержатся многие полезные вещества и микроэлементы. Подкормка актуальна во время созревания ягод.
Для приготовления раствора в 10 л воды нужно развести 3 л золы, добавить еще 10 л воды и полить крыжовник. Такое удобрение можно сочетать с внесением компоста или перепревшего навоза.
Коровяк разводится в соотношении 1:10 и настаивается 3 дня. Затем концентрат разводится в 10 л воды, им поливают кусты под корень.
Раствор куриного помета требует другого соотношения: 1:15. Его настаивают 7-10 дней, разводят водой и поливают растение.
Крыжовнику необходимо обеспечить регулярный полив без пересушивания и чрезмерного увлажнения почвы.
Опубликовано: Светлана Репина
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