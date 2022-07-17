Агрономы рассказали главные правила ухода за малиной летом
Правильный уход за малиной летом – обязательное условие получения хорошего урожая. Кустам необходимы подкормки, полив, прополка, обрезка и защита от вредителей.
В июле на малине созревают ягоды. Необходимо провести санитарную обрезку, удалив больные, поломанные, лишние ветки. На каждом кусте должно остаться не больше 12 побегов.
Одновременно проводится прополка. Сорняки забирают у малины влагу и питательные вещества, от которых зависит урожай.
В июле малину нужно полить 2-3 раза, по 30-40 л воды на каждый куст. Необходимо следить, чтобы растение получало достаточно влаги в засушливую погоду.
Подкармливать малину нужно фосфором и калием. Можно использовать готовое удобрение или развести 60 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия в 10 л воды.
После подкормки и полива землю под кустами лучше замульчировать. Это поможет уберечь корни от перепадов температур, сохранить влагу и предотвратить рост сорняков.
В качестве мульчи можно использовать скошенную траву. Она укладывается равномерным слоем примерно в 10 см.
С вредителями можно бороться биологическими препаратами вроде Фитоверма. Биосредства подойдут и для борьбы с болезнями.
Опубликовано: Светлана Репина
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