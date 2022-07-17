Фермеры объяснили, как обрывать листья у перцев в теплице
На перце сначала развивается один стебель. Впоследствии он разветвляется, появляется большое количество пасынков. Каждый отбирает у растения питание и влагу.
По этой причине пасынки необходимо удалять. Уборка лишних листьев и побегов обеспечивает хорошее поступление света к растению, его равномерное освещение.
В теплице особенно важно проветривание кустов, а лишние листья этому мешают. Своевременное удаление пасынков благотворно влияет на урожай.
После формирования завязей и близости к созреванию нижних плодов можно удалять все листья до первого разветвления.
Когда вызревают плоды на развилках, под ними также удаляются листья. Ветки, с которых уже собрали урожай, можно срезать.
Для обрезки используется острый инструмент, например, ножницы. Подойдет и садовый секатор. Их необходимо продезинфицировать.
На низкорослых перцах рекомендуется прищипывать все боковые побеги, на среднерослых – обрывать нижние листья.
Бутоны стоит удалять только в том случае, если они образовались на рассаде еще до ее высадки в теплицу.
Опубликовано: Светлана Репина
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