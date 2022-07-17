Садоводы рассказали, что лучше сажать рядом с малиной
При правильном подборе растений, посаженных рядом с малиной, уход за кустами упрощается, а урожай ягод увеличивается.
Рядом с малиной нельзя сажать культуры, которые выделяют колины – вещества, угнетающие рост кустарника.
К ним относятся петрушка и редис, которые замедляют развитие малины, а также виноград, которые лишает ее питания.
Не подойдет для посадки рядом с малиной жасмин, не лучшим вариантом будет и облепиха. Лучше не сажать поблизости от малинника ирисы, бархатцы, хосты.
Лучше всего малина уживается с яблоней, которая препятствует заражению серой гнилью. В ответ малина защищает дерево от парши.
Хорошо растет малинник в соседстве с рябиной сливой или грушей, не мешает ей укроп. Его аромат привлекает насекомых, опыляющих малину.
С растением хорошо сочетаются черная или красная смородина и крыжовник. Благотворно влияют на малину цветущие кустарники, например, барбарис.
Пионы и розы тоже можно посадить рядом. А между рядами малины можно высаживать картофель, огурцы, помидоры и корнеплоды.
Опубликовано: Светлана Репина
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