Садоводы рассказали, что лучше сажать рядом с малиной

При правильном подборе растений, посаженных рядом с малиной, уход за кустами упрощается, а урожай ягод увеличивается.

Рядом с малиной нельзя сажать культуры, которые выделяют колины – вещества, угнетающие рост кустарника. 

К ним относятся петрушка и редис, которые замедляют развитие малины, а также виноград, которые лишает ее питания.

Не подойдет для посадки рядом с малиной жасмин, не лучшим вариантом будет и облепиха. Лучше не сажать поблизости от малинника ирисы, бархатцы, хосты. 

Лучше всего малина уживается с яблоней, которая препятствует заражению серой гнилью. В ответ малина защищает дерево от парши.

Хорошо растет малинник в соседстве с рябиной сливой или грушей, не мешает ей укроп. Его аромат привлекает насекомых, опыляющих малину.

С растением хорошо сочетаются черная или красная смородина и крыжовник. Благотворно влияют на малину цветущие кустарники, например, барбарис.

Пионы и розы тоже можно посадить рядом. А между рядами малины можно высаживать картофель, огурцы, помидоры и корнеплоды. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 