Садоводы рассказали, что лучше сажать рядом с малиной

При правильном подборе растений, посаженных рядом с малиной, уход за кустами упрощается, а урожай ягод увеличивается.

Рядом с малиной нельзя сажать культуры, которые выделяют колины – вещества, угнетающие рост кустарника.

К ним относятся петрушка и редис, которые замедляют развитие малины, а также виноград, которые лишает ее питания.

Не подойдет для посадки рядом с малиной жасмин, не лучшим вариантом будет и облепиха. Лучше не сажать поблизости от малинника ирисы, бархатцы, хосты.

Лучше всего малина уживается с яблоней, которая препятствует заражению серой гнилью. В ответ малина защищает дерево от парши.

Хорошо растет малинник в соседстве с рябиной сливой или грушей, не мешает ей укроп. Его аромат привлекает насекомых, опыляющих малину.

С растением хорошо сочетаются черная или красная смородина и крыжовник. Благотворно влияют на малину цветущие кустарники, например, барбарис.

Пионы и розы тоже можно посадить рядом. А между рядами малины можно высаживать картофель, огурцы, помидоры и корнеплоды.