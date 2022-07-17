В Греции разбился украинский транспортный самолет с токсичными материалами на борту
Грузовой самолет потерпел крушение недалеко от города Кавала на северо-востоке Греции, сообщили местные власти и пожарная служба. Это был украинский лайнер АН-12.
Самолет мог перевозить 12 тонн токсичных материалов, говорят греческие власти. Экипаж до крушения успел предупредить о проблеме с двигателем/
Украинский транспортный самолет, потерпевший крушение недалеко от греческого города Кавала поздно вечером 16 июдя, мог перевозить опасные материалы, сообщил ERT один из пожарных. По данным СМИ, на борту находились восемь человек, никто из них не выжил при крушении.
Пожарная часть призвала местных жителей закрыть окна и не включать кондиционеры в домах, а журналистов и зевак, оказавшихся вблизи места крушения, немедленно покинуть район .
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С места крушения также были отозваны пожарные, после того как у двоих из них возникли проблемы с дыханием, и они были доставлены в больницу. Их заменили члены спецподразделения, одетые в комбинезоны.
"Мы относимся к грузу (самолета) как к опасному материалу", — сказал представитель местной пожарной охраны.
Ранее в пожарной части сообщили, что украинский Ан-12 мог перевозить токсичные материалы. Свидетели сообщают о пожаре во время полета и множестве взрывов после того, как самолет рухнул на землю.
Машина, следовавшая из Сербии в Иорданию, потерпела крушение на северо-востоке Греции, недалеко от города Кавала. Перед крушением пилот сообщил о технических неполадках и попросил разрешения совершить аварийную посадку в Кавале.
Опубликовано: Николай Скира
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