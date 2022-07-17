В Греции разбился украинский транспортный самолет с токсичными материалами на борту

С места крушения также были отозваны пожарные, после того как у двоих из них возникли проблемы с дыханием, и они были доставлены в больницу. Их заменили члены спецподразделения, одетые в комбинезоны.

"Мы относимся к грузу (самолета) как к опасному материалу", — сказал представитель местной пожарной охраны.

Ранее в пожарной части сообщили, что украинский Ан-12 мог перевозить токсичные материалы. Свидетели сообщают о пожаре во время полета и множестве взрывов после того, как самолет рухнул на землю.

Машина, следовавшая из Сербии в Иорданию, потерпела крушение на северо-востоке Греции, недалеко от города Кавала. Перед крушением пилот сообщил о технических неполадках и попросил разрешения совершить аварийную посадку в Кавале.