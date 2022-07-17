Перевозивший токсичные материалы украинский транспортный самолет разбился в Греции

Грузовой самолет разбился поздно вечером в субботу недалеко от города Кавала на северо-востоке Греции. Это украинская машина Ан-12. По данным СМИ, никто из экипажа не выжил. По словам пожарных, на борту могли быть опасные материалы.

Свидетели видели горящий самолет и слышали взрыв, сообщает греческое информационное агентство Athens News.

"В 22:45 меня удивил звук двигателя самолета. Я вышел и увидел горящий самолет", - сказал Гиоргос Архонтопулос общественному телевидению ERT.

По данным СМИ, на борту находились восемь человек, никто из них не выжил при крушении. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Один из пожарных заявил, что украинский самолет мог перевозить опасные материалы .

С места крушения также отозвали пожарных, после того как у двоих из них возникли проблемы с дыханием, и они были доставлены в больницу. Их заменили члены спецподразделения, одетые в комбинезоны.

"Мы относимся к грузу как к опасному материалу", — сказал представитель местной пожарной охраны.

Ранее в пожарной части сообщили, что украинский Ан-12 мог перевозить боеприпасы. Свидетели сообщают о пожаре во время полета и множестве взрывов после того, как самолет рухнул на землю.