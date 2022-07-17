Bild: Россия может окончательно прекратить поставки газа в Германию

11 июля Россия приостановила транспортировку газа по газопроводу "Северный поток—1", объяснив это необходимостью проведения ремонтных работ, пишет издание Bild.

Его перезапуск, первоначально объявленный 21 июля, был поставлен под сомнение "Газпромом", который заявил, что турбина, прошедшая техническое обслуживание в Канаде, до сих пор не прибыла в Россию.

Как стало известно Bild, большие проблемы возникают при транспортировке турбины из Канады через Германию в Россию.

Между тем правительство Германии считает, что "Газпром" блефует, чтобы найти предлог не возобновлять поставки газа в Германию, пишет "Bild".

"Эта турбина будет определять отопление домов миллионов немцев зимой?" — задается вопросом издание и добавляет, что "Газпром" сеет неуверенность в перезапуске и эксплуатации газопровода.

Российская компания пояснила в своем заявлении, что "объективно оценивать дальнейшее развитие событий "сложно" .

"Газпром» также заявил, что у него "нет никаких документов, которые позволили бы Siemens отправить турбину" из Канады на российскую газокомпрессорную станцию ​​"Портовая".