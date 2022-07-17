Клишас заявил, что Украина скоро лишится статуса субъекта международного права

Российский политик Андрей Клишас уверен, что Украина в обозримом будущем перестанет принимать участие в международных отношениях.

В воскресенье, 17 июля 2022 года, начальник конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своём Telegram-канале поделился с подписчиками своими мыслями касательно будущего Украины.

Клишас уверен, что Украина уже лишилась своего суверенитета и в ближайшее время престанет быть субъектом международного права, после чего вся территория Украины превратится в объект для переговоров между странами, желающими присоединить к себе часть украинских земель.