Запрос «offmi умер» подскочил в поисковых трендах с 16 июля 2022 года
Люди ищут, правда ли умер хип-хоп исполнитель и автор песен OFFMi. В основном запросы из России.
Причиной для таких запросов послужил инцидент с рэпером OFFMi в Москве 16 июля.
В частности, неизвестные напали на OFFMi после его сольного концерта, выстрелив в него из сигнального пистолета и скрывшись на мотоцикле.
Музыканта госпитализировали в одну из клиник Москвы.
«Отмечается, что произошедшее может быть постановкой и фейком», — добавляет Ньюсач/Двач. При этом про смерть OFFMi нет никаких официальных сообщений.
У OFFMi есть страница в Инстаграме. Под крайним постом уже более 400 комментариев. В частности, там пишут «живи, брат».
Настоящее имя OFFMi — Никита Кириллович Святковский.
Он родился 27 февраля 1996 года в Севастополе, Украина.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции
Минобороны РФ сообщило о дезертирстве стрелковой роты ВСУ на территории ДНР
Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу
Шеремет: атака ВСУ на Крымский мост приведёт к сокрушительному удару по Киеву
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС