Запрос «offmi умер» подскочил в поисковых трендах с 16 июля 2022 года

Люди ищут, правда ли умер хип-хоп исполнитель и автор песен OFFMi. В основном запросы из России.

Причиной для таких запросов послужил инцидент с рэпером OFFMi в Москве 16 июля.

В частности, неизвестные напали на OFFMi после его сольного концерта, выстрелив в него из сигнального пистолета и скрывшись на мотоцикле.

Музыканта госпитализировали в одну из клиник Москвы.

«Отмечается, что произошедшее может быть постановкой и фейком», — добавляет Ньюсач/Двач. При этом про смерть OFFMi нет никаких официальных сообщений.

У OFFMi есть страница в Инстаграме. Под крайним постом уже более 400 комментариев. В частности, там пишут «живи, брат».

Настоящее имя OFFMi — Никита Кириллович Святковский.

Он родился 27 февраля 1996 года в Севастополе, Украина.