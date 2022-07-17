В ЛДПР будут требовать ввести запрет на электронные сигареты

В ЛДПР заявили, что будут требовать ввести запрет на электронные сигареты из-за пагубного влияния на здоровье и уже внесли соответствующий законопроект в Госдуму.

ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкого никотина в России.

КПРФ отреагировало:

"Прежде, чем запретить электронные сигареты, необходимо возродить пионерию" — лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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