Шеремет пообещал сокрушительный удар по Украине в случае атаки на Крымский мост
Депутат Госдумы от Крыма Шеремет пообещал сокрушительный удар по Украине в случае атаки на Крымский мост.
«Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия.
За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться», - сказал в интервью депутат.
Одним словом: депутат Госдумы Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту.
Опубликовано: Антон Райт
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