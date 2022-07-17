Депутат Госдумы от Крыма Шеремет пообещал сокрушительный удар по Украине в случае атаки на Крымский мост.

«Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия.

За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться», - сказал в интервью депутат.

Одним словом: депутат Госдумы Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту.