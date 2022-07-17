Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска

Российские военные ликвидировали установку HIMARS, переданную ВСУ из США для боевых действий против союзных сил РФ и Донбасса.

`17 июля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что высокоточные ракеты армии РФ наземного базирования ликвидировали реактивную систему залпового огня HIMARS производства США в городе Красноармейск Донецкой области.

Известно, что российскими ракетами была уничтожена не только сама пусковая установка HIMARS, но и заряжающая машина к ней, которая меняла картридж с боеприпасами.