Ракеты армии РФ уничтожили склад снарядов к установке Harpoon в Одессе
Министерство обороны России рассказало об уничтожении боеприпасов к противокорабельной установке "Гарпун" в Одессе.
Пресс-служба Минобороны РФ уведомляет, что за минувшие сутки высокоточным ракетным ударов российской армии в украинской Одессе был уничтожен склад боеприпасов к противокорабельной установке Harpoon.
Отмечается, что ракетные установки Harpoon и боеприпасы к ним передавались армии Украины странами НАТО наряду с установками HIMARS и M777.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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