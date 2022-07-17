Ракеты армии РФ уничтожили склад снарядов к установке Harpoon в Одессе

Министерство обороны России рассказало об уничтожении боеприпасов к противокорабельной установке "Гарпун" в Одессе.

Пресс-служба Минобороны РФ уведомляет, что за минувшие сутки высокоточным ракетным ударов российской армии в украинской Одессе был уничтожен склад боеприпасов к противокорабельной установке Harpoon.

Отмечается, что ракетные установки Harpoon и боеприпасы к ним передавались армии Украины странами НАТО наряду с установками HIMARS и M777.