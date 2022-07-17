Хорватия запретила Вучичу посещать концлагерь «Ясеновац»

Сербский президент Александр Вучич возмутился решению Хорватии запретить ему посещать территорию бывшего концлагеря.

Пресс-служба администрации президента Сербии Александра Вучича сообщила, что власти Хорватии запретили сербскому лидеру посещать мемориальный комплекс "Ясеновац" на своей территории. По словам Вучича, данный комплекс является бывшим концлагерем, где были убиты более ста тысяч сербов, евреев и цыган.

В администрации Александра Вучича назвали скандалом решение официального Загреба и пообещали принять контрмеры на агрессию Хорватии в адрес Сербии.