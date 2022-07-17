Украинские солдаты обстреляли село Зёрново в Брянской области России

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле со стороны Украины российского села Зёрново.

Воскресным утром, 17 июля 2022 года, губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил в своём Telegram-канале о том, что украинские бойцы открыли огонь из артиллерии по селу Зёрново Суземского района.

Богомаз уточнил, что в общей сложности украинская сторона выпустила 29 артиллерийских снарядов по населённому пункту Брянской области. В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются представителями различных ведомств.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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