Sky News: глава ВВС Британии заявил о подготовке к войне с Россией

17 июля начальник британского штаба ВВС Майк Вигстон заявил о необходимости готовиться к войне с Россией.

Возглавляющий королевские Военно-воздушные силы Майк Вигстон дал интервью местному изданию Sky News, где заявил, что Великобритания обязана готовиться к прямому военному столкновению с армией России. По мнению Вигстона, начало боевых действий на Украине является хорошим уроком для всех, кто верил в нерушимую безопасность стран Европы.

Также Майк Вигстон выразил уверенность, что Россия может совершить нападение на ряд небольших европейских государств, однако отказался их называть.