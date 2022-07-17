Sky News: глава ВВС Британии заявил о подготовке к войне с Россией
17 июля начальник британского штаба ВВС Майк Вигстон заявил о необходимости готовиться к войне с Россией.
Возглавляющий королевские Военно-воздушные силы Майк Вигстон дал интервью местному изданию Sky News, где заявил, что Великобритания обязана готовиться к прямому военному столкновению с армией России. По мнению Вигстона, начало боевых действий на Украине является хорошим уроком для всех, кто верил в нерушимую безопасность стран Европы.
Также Майк Вигстон выразил уверенность, что Россия может совершить нападение на ряд небольших европейских государств, однако отказался их называть.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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