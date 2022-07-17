В Украине по обвинению в госизмене задержан бывший глава СБУ по Крыму Кулинич

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего главу СБУ в Крыму Олега Кулинича, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Его подозревают в многолетнем сотрудничестве с российскими спецслужбами и государственной измене. СБУ подчеркивает, что за последние годы в ее рядах были захвачены сотни российских агентов.

Как сообщает портал "Украинская правда", Олегу Кулиничу вменяют в вину несколько статей Уголовного кодекса, в т.ч. за государственную измену. В пресс-службе СБУ подчеркивают, что одним из основных направлений деятельности СБУ является противодействие спецслужбам РФ и их попыткам расширить агентурную сеть в органах государственной власти Украины.

Украинский СМИ пишут, что арестованного в субботу, 16-го июля Олега Кулинича якобы готовили стать шпионом в Москве — в 1990-е годы он учился в Высшей школе КГБ, которая сменила название на Академию ФСБ. Его связывали с политиком Андреем Деркачем, который попал под санкции США.

Неофициально утверждается, что одной из причин его ареста является то, что перед началом российской военной спецоперации по приказу Кулинича были убраны все минные поля вдоль линии разграничения с о Крымом. Это позволило российским войскам быстро захватить юг Украины.