Сегодня отмечается день рождения кондиционера
17 июля 1902 года Уиллис Карриер спроектировал первую современную систему кондиционирования воздуха.
Кондиционер стал настолько популярным, что ко дню его создания был приурочен специальный праздник: «День рождения кондиционера».
Его принято отмечать каждый год 17 июля.
Опубликовано: Антон Райт
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