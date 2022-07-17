Сегодня отмечается день рождения кондиционера

17 июля 1902 года Уиллис Карриер спроектировал первую современную систему кондиционирования воздуха.

Кондиционер стал настолько популярным, что ко дню его создания был приурочен специальный праздник: «День рождения кондиционера».

Его принято отмечать каждый год 17 июля.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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