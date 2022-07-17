ВГА Запорожской области просит Зеленского вывести войска Украины из региона

Член администрации Запорожской области Владимир Рогов попросил Владимира Зеленского вывести украинские войска с данных территорий.

Днём воскресенья официальный представитель временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что к текущему моменту не менее семидесяти процентов территорий региона контролируются российскими войсками, однако областной центр в Запорожье находится под контролем ВСУ.

По данной причине Рогов попросил Владимира Зеленского вывести украинских военных из региона, заверив, что Запорожье в любом случае будет освобождено силами спецоперации армии России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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