ВГА Запорожской области просит Зеленского вывести войска Украины из региона
Член администрации Запорожской области Владимир Рогов попросил Владимира Зеленского вывести украинские войска с данных территорий.
Днём воскресенья официальный представитель временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что к текущему моменту не менее семидесяти процентов территорий региона контролируются российскими войсками, однако областной центр в Запорожье находится под контролем ВСУ.
По данной причине Рогов попросил Владимира Зеленского вывести украинских военных из региона, заверив, что Запорожье в любом случае будет освобождено силами спецоперации армии России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
ВВС Великобритании заявили о готовности к войне с Россией
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга
Радакин: армия России потеряла 50 тысяч человек в боях за Украину
Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу