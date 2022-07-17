Врач диетолог объяснила, почему опасно есть семечки в большом количестве

Многие любят щелкать семечки, особенно подсолнечные: одним нравится вкус, у других это входит в привычку — сам процесс помогает успокоиться и расслабиться.

О полезных свойствах семечек говорят и врачи: продукт укрепляет волосы и ногти, улучшает пищеварение. Но злоупотреблять им не стоит, это может негативно отразиться на здоровье полости рта.

Чаще всего семечки продаются неочищенными, их расщелкивание вредит зубной эмали, а грязная оболочка может содержать на поверхности различные бактерии.

Поэтому лучше покупать очищенные семена, либо чистить их руками. При покупке очищенного продукта его нужно обязательно мыть.

Шелуха способна повреждать и создавать микропорезы на слизистой, на деснах. Десна становится слабой, зубы начинают шататься, можно даже их потерять.

Та грязь, которая находится на семечках, попадает в ротовую полость, возникают стоматиты.

Алина Будаковская- врач -диетолог, гастроэнтеролог

Специалист также отметила, что семечки — высококалорийный продукт, в стакане семян подсолнуха содержится более тысячи килокалорий.

Для того, чтобы сохранить фигуру, лучше ограничиться 50 граммами семечек в сутки, сообщает телеканал «Москва 24».