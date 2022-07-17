Майк Уингстон заявил, что Великобритания готова к войне с Россией
Командующий Королевскими военно-воздушными силами заявил, что Великобритания готова к войне с Россией, если та нападет на Лондон или на одно из государств НАТО.
«Для меня нет сомнения, что Россия – это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности. Взгляните на ее действия не только на Украине, но и в Грузии до того. Мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и непосредственной угрозе», — сообщил Майк Уингстон
Глава штаба британских ВВС Майкл Уигстон заявил, что Великобритания должна быть готова к возможному прямому конфликту с Россией.
Он уверен, что РФ якобы представляет угрозу Соединенному Королевству и всей Европе на фоне спецоперации на Украине.
Как передает Sky News, по его словам, Москва якобы представляет угрозу Лондону и Европе на фоне продолжения военной спецоперации РФ на Украине.
Однако Уигстон подчеркнул, что такой сценарий возможен только в том случае, если Москва «нападет на британскую территорию или одно из государств-членов НАТО».
Опубликовано: Антон Райт
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