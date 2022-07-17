Радакин: армия России потеряла 50 тысяч человек в боях за Украину

Командующий армией Великобритании Тони Радакин утверждает, что российские войска потеряли не менее пятидесяти тысяч человек.

Лидер британской армии Тони Радакин объяснил, почему ВСУ так стараются отвоевать утраченные территории. По словам Радакина, армия России потеряла не менее пятидесяти тысяч человек в боях за Украину убитыми и ранеными, о чём хорошо известно Киеву.

Также Тони Радакин заверил, что с начала специальной военной операции армия России потеряла 1700 своих танков на Украине и более четырёх тысяч бронированных машин.