Командующий Королевскими ВВС Майк Уингстон утверждает, что Великобритания готова в войне с Российской Федерацией.

В воскресенье, 17 июля 2022 года, старший офицер Королевских военно-воздушных сил Майк Уингстон в своём интервью британскому новостному каналу Sky News сообщил о том, что в настоящее время штаб ВВС Велиборитании видит Россию в качестве своей главной угрозы.

Уингстон заявил, что все тренировки британских военных направленны на подготовку солдат к противостоянию с РФ, в случае если Россия нападёт на Соединённое Королевство или на одну из стран-участниц Североатлантического альянса.