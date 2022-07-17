ВВС Великобритании заявили о готовности к войне с Россией
Командующий Королевскими ВВС Майк Уингстон утверждает, что Великобритания готова в войне с Российской Федерацией.
В воскресенье, 17 июля 2022 года, старший офицер Королевских военно-воздушных сил Майк Уингстон в своём интервью британскому новостному каналу Sky News сообщил о том, что в настоящее время штаб ВВС Велиборитании видит Россию в качестве своей главной угрозы.
Уингстон заявил, что все тренировки британских военных направленны на подготовку солдат к противостоянию с РФ, в случае если Россия нападёт на Соединённое Королевство или на одну из стран-участниц Североатлантического альянса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
ВВС Великобритании заявили о готовности к войне с Россией
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга
Радакин: армия России потеряла 50 тысяч человек в боях за Украину
Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу