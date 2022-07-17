Две покупательницы из Британии устроили побоище в магазине

Жители Бирмингема (Англия), оказавшиеся в магазине «Primark», смогли не только отовариться всем необходимым, но и полюбоваться на шоу.

В торговом зале происходило именно это — две покупательницы принялись яростно тузить друг друга, не забывая о словесных оскорблениях.

У одной из женщин была группа поддержки, но знакомые драчуньи не вмешивались в побоище, предпочитая посмеиваться над происходившим.

Чуть позже представители «Primark» заявили, что инцидент был довольно быстро улажен с помощью сотрудников магазина и особенно сотрудников службы безопасности.

Главам «Primark» прискорбно осознавать, что некоторые покупатели напугались, увидев в помещении нечто подобное, но это, к сожалению, тот самый случай, который нельзя предугадать и порой очень сложно предотвратить.