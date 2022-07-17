Чтобы поймать вороватую соседку по квартире, женщина установила видеокамеру в холодильнике
Поделившись своими неприятностями в соцсетях, некая женщина рассказала, что кто-то повадился красть её еду из холодильника.
Дама живёт в одном доме с тремя соседками, и холодильник общий, так что у жертвы постоянных краж было целых три подозреваемых.
Чтобы выявить любительницу лакомиться чужими продуктами, наша героиня установила видеокамеру внутри холодильника. Вороватая личность попалась практически сразу — это оказалась соседка по имени Кейт.
Вот только героине этой истории мало радости от раскрытого преступления, ведь атмосфера в доме накалилась до невозможности, и дамы разделились на два лагеря.
Третья соседка одобрила видеоловушку, а четвёртая по сути встала на сторону Кейт, заявив, что тайком устанавливать камеру слежения — это подлость.
Пользователи интернета тоже не выразили единодушия, обсуждая поступок нашей героини.
Одни считают, что дама имела право выявить воровку любыми способами, другие уверены, что она допустила непростительное вмешательство в чужую частную жизнь. В одном люди согласны — соседкам стоило бы как можно скорее разъехаться.
Опубликовано: Игнат Ветров
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