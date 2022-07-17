Более 1200 грузовиков из России застряли в очередях на границе Латвии
Служба государственных доходов Латвии сообщает о большом количестве грузовиков из РФ, застрявших на российско-латвийской границе.
Вечером 17 июля Служба госдоходов Латвии опубликовала новый пресс-релиз, в котором сообщила о масштабных пробках на российско-латвийской границе. Сообщается, что очереди образуют преимущественно российские грузовые автомобили.
Так, 850 из застрявших российских грузовиков стоят в пограничном пункте Терехово, ещё не менее 400 в пункте Гребнево, 300 фур оказались находятся в состоянии простоя возле Силены и ещё 150 машин в погранпункте Патерниеки. При этом отмечается, что ориентировочное время ожидание проезда составляет до 153 часов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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