Более 1200 грузовиков из России застряли в очередях на границе Латвии

Служба государственных доходов Латвии сообщает о большом количестве грузовиков из РФ, застрявших на российско-латвийской границе.

Вечером 17 июля Служба госдоходов Латвии опубликовала новый пресс-релиз, в котором сообщила о масштабных пробках на российско-латвийской границе. Сообщается, что очереди образуют преимущественно российские грузовые автомобили.

Так, 850 из застрявших российских грузовиков стоят в пограничном пункте Терехово, ещё не менее 400 в пункте Гребнево, 300 фур оказались находятся в состоянии простоя возле Силены и ещё 150 машин в погранпункте Патерниеки. При этом отмечается, что ориентировочное время ожидание проезда составляет до 153 часов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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