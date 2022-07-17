Из-за редкого погодного явления в Техасе, мелкая рыбешка посыпалась на головы горожанам

Сразу несколько жителей города Тексаркана (Техас, США) сильно удивились, когда им на головы с неба посыпалась мелкая рыбёшка.

Сообщения о таинственном «рыбном дожде» вызвали в интернете и недоумение, и шуточки, но эксперты пояснили, что ничего зловещего в данной ситуации нет (хотя рыбок, конечно, жалко).

Подобное погодное явление является редким, но вполне объяснимым. Связано оно с сильными смерчами, возникающими над водой.

Мощные потоки воздуха захватывают с поверхности водоёмов различную мелкую живность, а через некоторое время все эти несчастные жертвы непогоды падают на землю — порой на значительном расстоянии от места, где они обитали при жизни.