Врачи рассказали и показали, как опасно заряжать телефоны в кровати, и это еще удачный случай

Сообщение, опубликованное в Facebook группой врачей-педиатров и медсестёр, немало напугало многих родителей.

Эксперты знают, как сильно многие детишки любят засыпать в компании телефонов и планшетов.

Кроме того, нередки случаи, когда электронные гаджеты одновременно подключены к сети и заряжаются.

С подобной опасной практикой нужно немедленно распрощаться, и доказательством стали фотографии, показывающие нам обгоревшие простыни.

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    Известно, что и многие взрослые люди не прочь заснуть со смартфоном, так что предупреждение медиков касается и их тоже.

    В конце концов, лучше на время отказаться от заряжающегося устройства и тем самым предотвратить пожар.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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