Врачи рассказали и показали, как опасно заряжать телефоны в кровати, и это еще удачный случай
Сообщение, опубликованное в Facebook группой врачей-педиатров и медсестёр, немало напугало многих родителей.
Эксперты знают, как сильно многие детишки любят засыпать в компании телефонов и планшетов.
Кроме того, нередки случаи, когда электронные гаджеты одновременно подключены к сети и заряжаются.
С подобной опасной практикой нужно немедленно распрощаться, и доказательством стали фотографии, показывающие нам обгоревшие простыни.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Дом, похожий на жилище Люка Скайуокера из «Звездных войн», был продан за 296000 долларов
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга
Футбол является самым популярным видом спорта на планете
Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу