Кусок хлеба помогает сохранить печенье мягким
На помощь всем сладкоежкам, любящим печенье, готова прийти пользовательница соцсетей, позиционирующая себя как эксперта по выпечке.
сохранить мягкость печенья поможет обычный кусочек хлеба, который нужно поместить в ёмкость со сладкой выпечкой и накрыть всё крышкой.
Смысл в том, что печенюшки будут вытягивать их хлеба влагу, то есть он засохнет, а они останутся мягкими.
И если подобный несложный способ вызывает у кого-то скепсис, то стоит добавить, что сообщение дамы вызвало немало положительных откликов.
Многие отметили, что изобретение вовсе не является новым, и трюк с хлебом знали ещё их бабушки.
Опубликовано: Антон Райт
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